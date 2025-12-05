Ciné-Débat : La Séparation de François Hanss Patronage Laïque Jules Vallès Paris

Ciné-Débat : La Séparation de François Hanss Patronage Laïque Jules Vallès Paris vendredi 5 décembre 2025.

De 1905 à 2025, la loi de Séparation des Églises et de l’État célèbre ses 120 ans : l’occasion de redécouvrir un des moments clés de l’histoire républicaine.

«La Séparation», entre fiction et documentaire, invite les téléspectateurs à un voyage inédit au coeur d’un débat « fleuve « qui dura plus de 10 mois et occupa 48 séances à la Chambre des Députés. Un film de François Hanss.

Entrée libre sur réservation

En partenariat avec l’UFAL.

Le vendredi 05 décembre 2025

de 19h00 à 21h30

gratuit

Public jeunes et adultes.

Patronage Laïque Jules Vallès 72 Av. Félix Faure 75015 Paris

https://www.patronagelaique.eu/event-details/cine-debat-la-separation-de-francois-hanss +33140608600 ecrire@patronagelaique.fr