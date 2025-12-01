Ciné-débat La terre des vertus Ciné Galaure Saint-Vallier

Ciné-débat La terre des vertus

Ciné Galaure 23 rue des malles Saint-Vallier Drôme

Tarif : – – 4.5 EUR

Jusqu’à 14 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 20:30:00

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

L’association point bascule vous propose de venir découvrir ce documentaire pour un nouveau ciné-débat. La projection sera précédée d’un temps de convivialité autour d’une buvette dans le hall.

Ciné Galaure 23 rue des malles Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 07 26 mediation@cinegalaure.fr

English :

The association point bascule invites you to come and discover this documentary for a new ciné-débat. The screening will be preceded by a refreshment bar in the hall.

German :

Der Verein point bascule lädt Sie ein, diesen Dokumentarfilm im Rahmen einer neuen Filmdebatte zu sehen. Vor der Vorführung gibt es in der Lobby einen Imbiss.

Italiano :

L’associazione Point Bascule vi invita a venire a scoprire questo documentario per un nuovo film-dibattito. La proiezione sarà preceduta da un rinfresco in sala.

Espanol :

La asociación point bascule le invita a venir a descubrir este documental para un nuevo cine-debate. La proyección irá precedida de un refrigerio en la sala.

