Ciné-débat « La Terre des Vertus »

Saint-Macaire-en-Mauges 2 Rue du Prieuré Sèvremoine Maine-et-Loire

Début : 2025-10-07 20:30:00

fin : 2025-10-07 22:30:00

2025-10-07

Participez au ciné débat dans le cadre des semaines de l’Alimentation dans les Mauges.

La Terre des Vertus Documentaire sur la défense des jardins familiaux Projection suivi d’échanges animés par le CPIE Loire Anjou.

Tout public Sans inscription .

Saint-Macaire-en-Mauges 2 Rue du Prieuré Sèvremoine 49450 Maine-et-Loire Pays de la Loire contact@cinemafamilia49.com

English :

Take part in the film debate as part of the Mauges Food Weeks.

German :

Nehmen Sie an der Filmdebatte im Rahmen der Lebensmittelwochen in den Mauges teil.

Italiano :

Partecipate al dibattito sul film nell’ambito delle Settimane dell’alimentazione nelle Mauges.

Espanol :

Participe en el cine-debate en el marco de las semanas de la alimentación de Mauges.

