Ciné débat La Terre du milieu Bibliothèque site de Lamballe Lamballe-Armor jeudi 27 novembre 2025.

Bibliothèque site de Lamballe 14 Rue Père Ange le Proust Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Début : 2025-11-27 18:00:00

fin : 2025-11-27

2025-11-27

Camille est devenue paysanne.

Elle a choisi la Creuse, une terre rude et souple, laborieuse et lumineuse.

Élever ses trois enfants, prendre soin de ses animaux et de ses plantes, sera toujours plus important que le rendement. En miroir, les enfants apprennent aussi à faire des choix devant les normes que leur impose l’école.

La Terre du Milieu, réalisé par Juliette Guignard, France, 2020, 56 minutes

Film de Suivi d’un débat animé par Pauline MARION-MATAILLET

Une programmation proposée par la ville de Lamballe-Armor dans le cadre du mois du film documentaire avec l’accompagnement complice de l’Ambulante, association favorisant la diffusion du cinéma documentaire. .

Bibliothèque site de Lamballe 14 Rue Père Ange le Proust Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 50 13 68

