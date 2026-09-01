Informations pratiques

Beauronne

Ciné-débat : La Théorie du Boxeur

Beauronne Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 19:00:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Climat et agriculture au coeur des discussions.

« La Théorie de Boxeur » : partie de la sècheresse vécue dans la Drôme en 2022, l’histoire interroge les limites et les possible du milieu agricole face à un climat plus chaud…

19h, lieu à préciser. Soupe paysanne offerte.

IsleCo 05 53 82 59 09 – contact@isleco.fr .

Beauronne 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 82 59 09 contact@isleco.fr

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English : Ciné-débat : La Théorie du Boxeur

L’événement Ciné-débat : La Théorie du Boxeur Beauronne a été mis à jour le 2026-09-11 par Vallée de l’Isle en Périgord