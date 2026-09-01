Ciné-débat : La Théorie du Boxeur Beauronne
vendredi 25 septembre 2026 · Beauronne
Informations pratiques
Beauronne
Ciné-débat : La Théorie du Boxeur
Beauronne Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 19:00:00
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
Climat et agriculture au coeur des discussions.
« La Théorie de Boxeur » : partie de la sècheresse vécue dans la Drôme en 2022, l’histoire interroge les limites et les possible du milieu agricole face à un climat plus chaud…
19h, lieu à préciser. Soupe paysanne offerte.
IsleCo 05 53 82 59 09 – contact@isleco.fr .
Beauronne 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 82 59 09 contact@isleco.fr
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English : Ciné-débat : La Théorie du Boxeur
L’événement Ciné-débat : La Théorie du Boxeur Beauronne a été mis à jour le 2026-09-11 par Vallée de l’Isle en Périgord
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