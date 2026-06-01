Ciné-débat « La théorie du boxeur », Cinéma de Massiac, Massiac

Ciné-débat « La théorie du boxeur » Mercredi 3 juin, 20h30 Cinéma de Massiac Cantal

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-03T20:30:00+02:00 – 2026-06-03T22:30:00+02:00

Fin : 2026-06-03T20:30:00+02:00 – 2026-06-03T22:30:00+02:00

A l’occasion de la journée mondiale de l’environnement le 5 juin, et des journées nationales de l’agriculture les 5, 6 et 7 juin, le SIGAL organise la projection du documentaire « La théorie du boxeur », suivie d’un débat autour des thématiques abordées dans le film, à savoir l’adaptation de l’agriculture face aux effets du changement climatique et notre résilience alimentaire dans ce contexte.

Cinéma de Massiac Rue Albert Chalvet 15500 Massiac Massiac 15500 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « agriculture@sigal-alagnon.fr »}]

Ciné-débat « La théorie du boxeur » Durée du film : 1h38 + 45 min/1h de débat.

Sigal