CINÉ-DÉBAT: LA THÉORIE DU BOXEUR Gorges du Tarn Causses

Le mois de novembre est depuis de nombreuses années celui du Mois du Film Documentaire. Cette année, les bénévoles de la médiathèque municipale ont choisi le film La théorie du boxeur de Nathanaël Coste (2023 97 min).Dimanche 2 novembre à 10h30 Gratuit sans inscription Salle des fêtes Sainte-Enimie. Café d’accueil à 10h et projection suivie d’un échange avec des agriculteurs et du verre.

Le mois de novembre est depuis de nombreuses années celui du Mois du Film Documentaire.

Cette opération nationale est portée par la Médiathèque Départementale de Lozère Mélinée et Missak Manouchian et les médiathèques du réseau participantes. Il va s’étirer du 2 au 30 novembre 2025 sur tout le territoire, dans vingt-six lieux et trente projections.

Cette année, les bénévoles de la médiathèque municipale ont choisi le film La théorie du boxeur de Nathanaël Coste (2023 97 min).

Dimanche 2 novembre à 10h30 Gratuit sans inscription Salle des fêtes Sainte-Enimie.

Café d’accueil à 10h et projection suivie d’un échange avec des agriculteurs et du verre de l’amitié. .

Salle des fêtes Gorges du Tarn Causses 48210 Lozère Occitanie

English :

For many years, November has been Documentary Film Month. This year, the volunteers at the local media library have chosen the film La théorie du boxeur by Nathanaël Coste (2023 ? 97 min).Sunday November 2 at 10:30 am Free without registration Salle des fêtes Sainte-Enimie. Welcome coffee at 10am and screening followed by an exchange with farmers and a glass of wine.

German :

Der Monat November ist seit vielen Jahren der Monat des Dokumentarfilms. In diesem Jahr haben die Freiwilligen der städtischen Mediathek den Film La théorie du boxeur von Nathanaël Coste (2023 ? 97 min) ausgewählt.Sonntag, 2. November um 10:30 Uhr Kostenlos ohne Anmeldung Salle des fêtes Sainte-Enimie. Begrüßungskaffee um 10 Uhr und Filmvorführung mit anschließendem Austausch mit Landwirten und Glas.

Italiano :

Da molti anni novembre è il mese del cinema documentario. Quest’anno, i volontari della mediateca locale hanno scelto il film La théorie du boxeur di Nathanaël Coste (2023 ? 97 min).Domenica 2 novembre alle 10.30 Gratuito senza iscrizione Salle des fêtes Sainte-Enimie. Caffè di benvenuto alle 10.00 e proiezione seguita da un dibattito con gli agricoltori e un bicchiere di vino.

Espanol :

Desde hace varios años, noviembre es el Mes del Cine Documental. Este año, los voluntarios de la mediateca local han elegido la película La théorie du boxeur de Nathanaël Coste (2023 ? 97 min).Domingo 2 de noviembre a las 10.30 h Gratuito sin inscripción Salle des fêtes Sainte-Enimie. Café de bienvenida a las 10.00 h y proyección seguida de un coloquio con agricultores y una copa de vino.

