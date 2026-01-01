Ciné-débat La Théorie du Boxeur

26 rue Henri Proust Richelieu Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-01-30

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

La saison d’animations 2026 du Syndicat de Rivières Val de Vienne débute par la diffusion du film La Théorie du Boxeur de Nathanaël Coste.

Dans ce film, la parole est donnée aux agriculteurs, forcés de s’adapter au changement climatique. Quelles méthodes existent ? Quelle direction prendre ?

La saison d’animations 2026 du Syndicat de Rivières Val de Vienne débute par la diffusion du film La Théorie du Boxeur de Nathanaël Coste.

Dans ce film, la parole est donnée aux agriculteurs, forcés de s’adapter au changement climatique. Quelles méthodes existent ? Quelle direction prendre ?

La projection sera suivie d’un débat et la soirée se clôturera autour d’un verre partagé.

Venez nombreux, agriculteurs ou non, pour échanger sur ce sujet très actuel. .

26 rue Henri Proust Richelieu 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Syndicat de Rivières Val de Vienne’s 2026 events season kicks off with the screening of the film La Théorie du Boxeur by Nathanaël Coste.

In this film, farmers are forced to adapt to climate change. What methods exist? Which direction to take?

L’événement Ciné-débat La Théorie du Boxeur Richelieu a été mis à jour le 2026-01-21 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme