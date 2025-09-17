Ciné-débat « La théorie du boxeur » Fabrico Valence

Ciné-débat « La théorie du boxeur »

Fabrico 7 rue Belle Image Valence Drôme

Tarif : 4 – 4 – 10 EUR

Projection à tarif différencié selon revenu

Début : 2025-09-17 16:00:00

fin : 2025-09-17 22:30:00

2025-09-17

À partir de 16h, on se retrouve lors de la 3ème rencontre du réseau démocratie alimentaire un après-midi et une soirée conviviale, gourmande et engagée !

Fabrico 7 rue Belle Image Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes tierslieunourriciervalence@parenthese.org

English :

From 4 p.m. onwards, the 3rd meeting of the Food Democracy Network: a convivial, gourmet and committed afternoon and evening!

German :

Ab 16 Uhr trifft man sich beim 3. Treffen des Netzwerks für Ernährungsdemokratie: ein geselliger, leckerer und engagierter Nachmittag und Abend!

Italiano :

Dalle 16.00, unitevi a noi per il 3° incontro della rete della democrazia alimentare: un pomeriggio e una serata conviviali, golosi e impegnati!

Espanol :

A partir de las 16.00 horas, únase a nosotros en la 3ª reunión de la red de democracia alimentaria: ¡una tarde y una noche de convivencia, gourmet y comprometida!

