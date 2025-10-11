CINÉ-DÉBAT LA VIE EN GROS Ciné Théâtre La Forge Villefort

CINÉ-DÉBAT LA VIE EN GROS Ciné Théâtre La Forge Villefort samedi 11 octobre 2025.

CINÉ-DÉBAT LA VIE EN GROS

Ciné Théâtre La Forge 33 Avenue de la Gare Villefort Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Ciné-débat autour du film La vie en gros (Les Films du Préau), suivi d’un échange sur la prévention de la grossophobie et du harcèlement, et d’ateliers pratiques activité physique adaptée et dégustation en pleine conscience.

Projection suivie d’un échange + ateliers autour de la nutrition avec

Elsa Daveau Violet, diététicienne et Valérie Taupin, enseignante en activités physiques adaptées

Dans le cadre des Semaines d’Information sur la Santé Mentale 2025, deux actions labellisées Parlons Santé Mentale à Villefort, les 11 et 12 octobre prochains

Samedi 11 octobre 17h, au cinéma La Forge

Ciné-débat autour du film La vie en gros (Les Films du Préau), suivi d’un échange sur la prévention de la grossophobie et du harcèlement, et d’ateliers pratiques activité physique adaptée et dégustation en pleine conscience.

Projection d’1h20 suivie d’un échange + ateliers autour de la nutrition avec

Elsa Daveau Violet, diététicienne et Valérie Taupin, enseignante en activités physiques adaptées .

Ciné Théâtre La Forge 33 Avenue de la Gare Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 7 56 86 52 78

English :

Film-debate on the film La vie en gros (Les Films du Préau), followed by a discussion on the prevention of grossophobia and harassment, and practical workshops: adapted physical activity and mindfulness tasting.

Screening followed by discussion + nutrition workshops with

Elsa Daveau Violet, dietician and Valérie Taupin, adapted physical activity teacher

German :

Filmdebatte über den Film La vie en gros (Les Films du Préau), gefolgt von einem Austausch über die Prävention von Fettfeindlichkeit und Belästigung sowie praktischen Workshops: angepasste körperliche Aktivität und Verkostung in Achtsamkeit.

Filmvorführung mit anschließendem Austausch + Workshops zum Thema Ernährung mit

Elsa Daveau Violet, Ernährungsberaterin und Valérie Taupin, Lehrerin für angepasste körperliche Aktivitäten

Italiano :

Film-dibattito sul film La vie en gros (Les Films du Préau), seguito da un dibattito sulla prevenzione della lordofobia e delle molestie e da laboratori pratici: attività fisica adattata e degustazione della mindfulness.

Proiezione seguita da discussione e laboratori sull’alimentazione con

Elsa Daveau Violet, dietista e Valérie Taupin, insegnante di attività fisica adattata

Espanol :

Cine-debate sobre la película La vie en gros (Les Films du Préau), seguido de un debate sobre la prevención de la grossofobia y el acoso, y talleres prácticos: actividad física adaptada y degustación de mindfulness.

Proyección seguida de debate + talleres sobre nutrición con

Elsa Daveau Violet, dietista y Valérie Taupin, profesora de actividad física adaptada

L’événement CINÉ-DÉBAT LA VIE EN GROS Villefort a été mis à jour le 2025-10-01 par 48-OT Mont Lozere