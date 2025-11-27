Ciné-Débat la violence faite aux femmes Cinéma le Saleys Salies-de-Béarn

Ciné-Débat la violence faite aux femmes

Cinéma le Saleys 6 Rue du Maréchal Leclerc Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Soirée spéciale dans le cadre de la journée internationale de lutte contre les violences faite aux femmes. Projection du film aux jours qui viennent , suivie d’un échange avec l’équipe mobile femmes-victimes de Pau, la cellule des violences de la gendarmerie, des étudiants infirmiers de l’hôpital public d’Orthez, l’APAVIM (sous réserve) et le collège des psychologues de l’hôpital (sous réserve). .

