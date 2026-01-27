Ciné-débat Labeur de Labours Sélestat

Ciné-débat Labeur de Labours

Projection du film Labeur de labours , suivie d’un échange avec la réalisatrice, Anaïs Gasparini

Le Cinéma Sélect a le plaisir d’accueillir une soirée exceptionnelle autour du film Labeur de labours, suivie d’un échange avec la réalisatrice, Anaïs Gasparini.

Un film engagé, humain et profondément actuel.

Lorsque Maéva, jeune citadine, rend visite à Jean, son ami d’enfance devenu agriculteur, elle est loin d’imaginer la dureté et la précarité de ce métier. À travers son regard extérieur, elle découvre un monde exigeant, souvent méconnu, mais profondément humain.

À la suite d’une tragédie, une famille sous tension décide de s’unir pour sauver l’exploitation familiale. Entre l’amour d’un métier et celui d’une famille, le combat s’annonce difficile… et bouleversant.

Le film est ponctué par les témoignages authentiques de huit agriculteurs venus de toute l’Alsace, apportant force, vérité et émotion à ce récit profondément ancré dans le réel.

Un premier long-métrage à défendre

Premier long-métrage d’une jeune réalisatrice alsacienne, Anaïs Gasparini, déjà primée plus de 40 fois pour ses courts-métrages, Labeur de labours est un projet entièrement auto-financé, né de la passion, de la détermination et d’un immense respect pour le monde rural.

Un cinéma indépendant, sincère et nécessaire, porté par des valeurs de solidarité, de transmission et d’espoir.

Pourquoi il faut y être ?

Parce qu’il est rare de voir un film indépendant d’une telle ampleur, porté par une voix aussi jeune et déjà reconnue.

Parce que Labeur de labours est bien plus qu’un film c’est un hommage aux agriculteurs, à leur courage, leur passion et leur humanité.

Parce que c’est une aventure humaine forte, née sans grands moyens, mais avec un cœur immense.

Réservez vos places dès maintenant et venez vivre une soirée de cinéma, d’échange et de partage au Sélect. .

