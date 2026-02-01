Ciné-Débat »Lady Nazca »

Cinéma l’Atalante 4, Bd des Martyrs Gourdon Lot

Début : 2026-02-13 18:30:00

fin : 2026-02-13

2026-02-13

En projetant un film en public, et en faisant suivre cette projection d'un débat invitant le public et des intervenants à discuter ensemble de ce qui a été vu, cet évènement invite à éveiller son esprit critique. Il invite aussi à découvrir différents types de film, d'échanger et de réagir à partir d'un film. C'est l'occasion de partager moment où on est tous réunis pour vivre un loisir différemment, avoir une nouvelle forme d'expression, faire un rapprochement avec ce que l'on vit, exprimer des convictions ou des questionnements.

Cinéma l'Atalante 4, Bd des Martyrs Gourdon 46300 Lot Occitanie

English :

By screening a film in public, followed by a debate inviting the audience and speakers to discuss together what has been seen, this event invites people to awaken their critical thinking

