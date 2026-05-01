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Ciné-débat l’affaire Abdallah Cinéma Maule Baitha Mauléon-Licharre

Ciné-débat l’affaire Abdallah Cinéma Maule Baitha Mauléon-Licharre

Ciné-débat l’affaire Abdallah Cinéma Maule Baitha Mauléon-Licharre jeudi 14 mai 2026.

Lieu : Cinéma Maule Baitha

Adresse : 10 rue Arnaud de Maytie

Ville : 64130 Mauléon-Licharre

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : jeudi 14 mai 2026

Fin : jeudi 14 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 5.5 5.5

Mauléon-Licharre

Ciné-débat l’affaire Abdallah

Cinéma Maule Baitha 10 rue Arnaud de Maytie Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 20:30:00
fin : 2026-05-14

Date(s) :
2026-05-14

Le cinéma Maule Baitha à Mauléon vous propose un film de Pierre Carles qui relate l’incarcération du militant libanais Georges Abdallah.
Ce résistant communiste pro-palestinien a été incarcéré près de 41 ans en France. À l’issue de la séance , un débat
aura lieu en présence d’un représentant du collectif Libérons Georges 33 (dissous depuis sa libération), visiteur de Georges Abdallah.   .

Cinéma Maule Baitha 10 rue Arnaud de Maytie Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 15 45 

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English : Ciné-débat l’affaire Abdallah

L’événement Ciné-débat l’affaire Abdallah Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme Pays Basque

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