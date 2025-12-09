Ciné-débat laisse pas ton corps au vestiaire Cinéma Le Sélect Granville

Ciné-débat laisse pas ton corps au vestiaire

Cinéma Le Sélect 7 Boulevard d’Hauteserve Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-09 20:00:00

fin : 2025-12-09 23:00:00

Date(s) :

2025-12-09

Séance présentée par le Comité Manche Droit des Femmes et en présence de la réalisatrice Françoise Davisse

Statistiquement, les filles sont moins sportives que les garçons, elles ne pratiquent pas les mêmes sports. Elles abandonnent plus à l’adolescence. À sportivité égale, elles se considèrent moins sportives que les garçons…

Le film de F.Davisse et JP Urbach Laisse pas ton corps au vestiaire nous montre que cela n’est pas une fatalité ! .

Cinéma Le Sélect 7 Boulevard d’Hauteserve Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 00 27 granville@cine-movida.com

English : Ciné-débat laisse pas ton corps au vestiaire

L’événement Ciné-débat laisse pas ton corps au vestiaire Granville a été mis à jour le 2025-12-01 par OTGTM BIT Granville