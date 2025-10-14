Ciné-débat : L’Amazone Cinéma l’Étoile Saint-Médard-en-Jalles

Ciné-débat : L’Amazone Mardi 14 octobre, 14h15 Cinéma l’Étoile Gironde

Entrée libre, gratuite, tout public.

Début : 2025-10-14T14:15:00 – 2025-10-14T16:30:00

À l’occasion d’Octobre rose, la ville de Saint-Médard-en-Jalles, le Centre communal de santé Cynthia Fleury et le cinéma l’Étoile vous proposent un ciné-débat autour du documentaire L’amazone.

Synopsis : Portrait intime d’une mère et de sa fille, dans une famille où depuis quatre générations les femmes sont atteintes par le cancer du sein. Le film raconte une histoire d’amour et de résilience, quand le partage, la parole, la réconciliation s’opposent à l’isolement, au silence et à la rupture.

La projection sera suivie d’un débat sur la charge mentale des malades et des aidants, animé par un médecin et la psychologue du Centre communal de santé Cynthia Fleury.

Tout le programme Octobre rose à Saint-Médard-en-Jalles.

Cinéma l’Étoile Place de la République – 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.saint-medard-en-jalles.fr/actualites/octobre-rose/ »}]

Dans le cadre de la campagne nationale Octobre rose, profitez d’une projection gratuite au cinéma l’Étoile.

Camille Meynard, Need Productions