Ciné-débat « L’amour et les forêts » Cinéma Le Cinématographe Nantes

Ciné-débat « L’amour et les forêts » Vendredi 7 novembre, 20h30 Cinéma Le Cinématographe Loire-Atlantique

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-07T20:30:00+01:00 – 2025-11-07T23:00:00+01:00

Fin : 2025-11-07T20:30:00+01:00 – 2025-11-07T23:00:00+01:00

Quand Blanche croise le chemin de Grégoire, elle pense rencontrer celui qu’elle cherche. Les liens qui les unissent se tissent rapidement et leur histoire se construit dans l’emportement. Le couple déménage, Blanche s’éloigne de sa famille, de sa sœur jumelle, s’ouvre à une nouvelle vie. Mais fil après fil, elle se retrouve sous l’emprise d’un homme possessif et dangereux.

La projection sera suivie d’un débat sur la lutte contre violences sexistes et sexuelles.

Les échanges seront animés par la chercheuse Margot Giacinti, autrice du livre « Le commun des mortelles : faire face au féminicide » (Editions Divergence – 2025)

Accessibilité :

Sous-titrage SME disponible pour les personnes sourdes ou malentendantes, contacter le Cinématographe à publics@lecinematographe.com

Audiodescription disponible pour les personnes aveugles ou malvoyantes, contacter le Cinématographe à publics@lecinematographe.com

Le débat sera interprété en LSF

Accès transports en commun :

Ligne 1 : arrêt Bouffay / Ligne 2 : arrêt 50 Otages

Busway : Ligne 4 : arrêt Foch-Cathédrale

Bus : Lignes 11, 12, C1, C6, LUCIOLES : arrêt St-Pierre

Soirée gratuite sur inscription sur weezevent

Pour plus d’information, contactez-nous à direction.egalite@nantesmetropole.fr

Cinéma Le Cinématographe 12B Rue des Carmélites, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

Participez au ciné-débat autour du film « L’amour et les forêts », réalisé en 2023 par Valérie Donzelli, et avec Virginie Elfira et Melvil Poupaud. 25nov violences