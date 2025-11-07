Ciné-débat « L’amour et les forêts » Cinématographe (Le) Nantes

Ciné-débat « L’amour et les forêts » Cinématographe (Le) Nantes vendredi 7 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-07 20:30 – 23:00

Gratuit : non Gratuit sur inscription Adulte, Etudiant, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public

Quand Blanche croise le chemin de Grégoire, elle pense rencontrer celui qu’elle cherche. Les liens qui les unissent se tissent rapidement et leur histoire se construit dans l’emportement. Le couple déménage, Blanche s’éloigne de sa famille, de sa sœur jumelle, s’ouvre à une nouvelle vie. Mais fil après fil, elle se retrouve sous l’emprise d’un homme possessif et dangereux.La projection sera suivie d’un débat sur la lutte contre violences sexistes et sexuelles.Les échanges seront animés par la chercheuse Margot Giacinti, autrice du livre « Le commun des mortelles : faire face au féminicide » (Editions Divergence – 2025) Accessibilité :???? Sous-titrage SME disponible pour les personnes sourdes ou malentendantes, contacter le Cinématographe à publics@lecinematographe.com????Audiodescription disponible pour les personnes aveugles ou malvoyantes, contacter le Cinématographe à publics@lecinematographe.com????Le débat sera interprété en LSF Accès transports en commun :Ligne 1 : arrêt Bouffay / Ligne 2 : arrêt 50 OtagesBusway : Ligne 4 : arrêt Foch-CathédraleBus : Lignes 11, 12, C1, C6, LUCIOLES : arrêt St-Pierre Soirée gratuite sur inscription sur weezeventPour plus d’information, contactez-nous à direction.egalite@nantesmetropole.fr

Cinématographe (Le) Centre-ville Nantes 44000

02 40 47 94 80 https://www.lecinematographe.com/ https://my.weezevent.com/cine-debat-lamour-et-les-forets