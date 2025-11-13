CINÉ DÉBAT L’ARBRE ET LA VIE SALLE DU CINÉMA DE L’ISLE-EN-DODON L’Isle-en-Dodon

CINÉ DÉBAT L’ARBRE ET LA VIE

L’association Culture et Cinéma accueille une nouvelle rencontre Ville Verte et Cinéma un film de Michel Seydoux et Laurent Charbonnier Le Chêne . suivi d’un débat en présence de Michel Lattuga technicien forestier.

Il était une fois l’histoire d’un chêne, vieux de 210 ans, devenu un pilier en son royaume. Ce film d’aventure spectaculaire rassemble un casting hors du commun écureuils, balanins, geais, fourmis, mulots… Tout ce petit monde vibrant, vrombissant et merveilleux scelle sa destinée autour de cet arbre majestueux qui les accueille, less nourrit, les protège de ses racines jusqu’à la cime. Une ode poétique à la vie où à la nature est seule à s’exprimer

Débat aura pour thème L’Arbre et la vie . .

English :

The Culture et Cinéma association hosts a new meeting between Ville Verte and Cinéma: a film by Michel Seydoux and Laurent Charbonnier entitled Le Chêne , followed by a debate in the presence of forestry technician Michel Lattuga.

German :

Der Verein Kultur und Kino begrüßt ein neues Treffen Ville Verte et Cinéma: ein Film von Michel Seydoux und Laurent Charbonnier Le Chêne . gefolgt von einer Debatte in Anwesenheit von Michel Lattuga, einem Forsttechniker.

Italiano :

L’associazione Culture et Cinéma ospita un nuovo incontro tra Ville Verte e Cinéma: un film di Michel Seydoux e Laurent Charbonnier dal titolo Le Chêne , seguito da un dibattito alla presenza di Michel Lattuga, tecnico forestale.

Espanol :

La asociación Culture et Cinéma acoge un nuevo encuentro entre Ville Verte y Cinéma: una película de Michel Seydoux y Laurent Charbonnier titulada Le Chêne , seguida de un debate en presencia de Michel Lattuga, técnico forestal.

