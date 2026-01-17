Ciné débat l’arbre qui cache la forêt Cinéma le 7° Art Saint-Paul-Trois-Châteaux

Ciné débat l’arbre qui cache la forêt

Cinéma le 7° Art 48 Avenue Général de Gaulle Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 20:00:00

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-23

Découvrez pourquoi notre région abrite une telle diversité d’essences d’arbres, les espèces qu’elles peuvent héberger, et le monde caché du sol.

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Cinéma le 7° Art 48 Avenue Général de Gaulle Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 96 61 80 mediatheque@mairie-sp3c.fr

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English :

Discover why our region is home to such a diversity of tree species, the species they can support, and the hidden world of the soil.

L’événement Ciné débat l’arbre qui cache la forêt Saint-Paul-Trois-Châteaux a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence