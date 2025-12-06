Ciné-débat L’avenir de l’énergie est fondé sur la participation citoyenne Les Carrières du Charron Lugasson

Ciné-débat L’avenir de l’énergie est fondé sur la participation citoyenne

Les Carrières du Charron 4B Lieu-dit Charron Sud Lugasson Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Un ciné-débat inspirant autour du film We The Power , un documentaire captivant sur l’avenir de l’énergie. Ce film explore comment un nouveau système énergétique, basé sur la production locale d’énergie renouvelable, pourrait remplacer les grands monopoles qui contrôlent actuellement les systèmes de pouvoir et d’argent, aggravant ainsi la crise climatique. L’événement sera l’occasion de réfléchir ensemble à un modèle énergique plus juste et économiquement bénéfique pour nos territoires, tout en échangeant avec le public après la projection. Ce moment sera suivi d’une rencontre conviviale autour d’un verre offert par le Pôle Territorial Sud Gironde. Vous pourrez également profiter du marché de producteurs de 10 h à 14 h. .

Les Carrières du Charron 4B Lieu-dit Charron Sud Lugasson 33760 Gironde Nouvelle-Aquitaine lescolocaterres@mailo.com

English : Ciné-débat L’avenir de l’énergie est fondé sur la participation citoyenne

L’événement Ciné-débat L’avenir de l’énergie est fondé sur la participation citoyenne Lugasson a été mis à jour le 2025-12-01 par OT de l’Entre-deux-Mers