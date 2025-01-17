Ciné-débat : l’avortement, un droit à défendre Cinéma La Lanterne Bègles

Ciné-débat : l’avortement, un droit à défendre Cinéma La Lanterne Bègles vendredi 17 janvier 2025.

Ciné-débat : l’avortement, un droit à défendre Vendredi 17 janvier, 20h30 Cinéma La Lanterne Gironde

Tarif plein : 7€50. Tarifs réduits de 4€50 à 6€50 sur présentation de justificatifs. Tarif adhérents : 5€. Carte jeune Bordeaux Métropole : 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-01-17T20:30:00 – 2025-01-17T23:00:00

Fin : 2025-01-17T20:30:00 – 2025-01-17T23:00:00

Séance spéciale anniversaire de la loi Veil pour l’avortement, suivie d’un débat avec Allie Miot-Bruneau responsable de la Commission Droits des Femmes d’Amnesty France, Le Planning Familial avec Annie Carraretto, Pascale Mazière Gynécologue et Louise Tournan, et l’association universitaire Wo-Man.

Le film

Février 1974. Parce qu’elle se retrouve enceinte accidentellement, Annie, ouvrière et mère de deux enfants, rencontre le MLAC – Mouvement pour la Liberté de l’Avortement et de la Contraception qui pratique les avortements illégaux aux yeux de tous. Accueillie par ce mouvement unique, fondé sur l’aide concrète aux femmes et le partage des savoirs, elle va trouver dans la bataille pour l’adoption de la loi sur l’avortement un nouveau sens à sa vie.

Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine 0978808879 https://cinemalalanterne.fr https://www.facebook.com/cinemalalanterne;https://www.instagram.com/cinemalalanterne/ [{« type »: « link », « value »: « http://cinemalalanterne.fr »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cinemalalanterne.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 09 78 80 88 79 »}] Le cinéma de proximité de Bègles. Bus : 31, 73, 15 et 86.

Projection du film Annie Colère, suivie d’un débat avec Amnesty International et Le Planning familial cinéma bègles

La Lanterne