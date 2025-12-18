Ciné Débat Le Cercle des Voyageurs Guyane, une pépite en Amazonie CinéTriskell Luçon

Ciné Débat Le Cercle des Voyageurs Guyane, une pépite en Amazonie

Embarquez pour un voyage en Guyane le mardi 10 Mars 2026 à 14h30 en présence du réalisateur Yohann Brichet.

Dans cette lointaine région d’outre-mer, nous embarquons pour un périple historique, culturel et touristique. Yohann Brichet nous emmène à pied, en avion, 4×4 ou pirogue.

À travers son regard, nous découvrirons le lieu de vie des amérindiens, hmongs, créoles, légionnaires, bushinengues, descendants de bagnards ou ingénieurs au centre spatial, garimpeiros dans une mine d’or ou enseignants venus de métropole.

Mais c’est également un véritable voyage dans le temps à expérimenter les premiers autochtones, la colonisation, l’esclavagisme, la ruée vers l’or, la création du bagne, de la base spatiale européenne,… sont autant d’éléments qui ont marqué l’histoire de cette région.

Le décor de cette expédition est l’immense forêt équatoriale, dotée d’un écosystème unique, ainsi que les nombreux fleuves et rivières qui la sillonnent.

Autant de rencontres, autant de facettes différentes que d’aventures à vivre.

La séance sera suivie d’un débat avec le réalisateur afin d’échanger sur le tournage.

Profitez de cet événement au prix de 9€50 la séance. .

