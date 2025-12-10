Ciné Débat Le Cercle des Voyageurs Irlande Carrément à l’ouest CinéTriskell Luçon

Ciné Débat Le Cercle des Voyageurs Irlande Carrément à l’ouest

2026-01-13 14:30:00

Débat / Voyage Irlande

Embarquez pour un voyage en Irlande le mardi 13 Janvier à 14h30 en présence du réalisateur Jean-Luc Diquélou.

Le documentaire retracera le parcours de 2500 km du Sud au Nord de l’Irlande qu’a choisi d’entamer Jean-Luc Diquélou à vélo. Il ira ainsi à la rencontre des Irlandais et aura l’occasion de partager leur quotidien et de mieux comprendre l’évolution de ce pays qu’il fréquente depuis longtemps.

La séance sera suivie d’un débat avec le réalisateur afin d’échanger sur le tournage, de l’Irlande et de son parcours à vélo.

Profitez de cet événement au prix de 9€50 la séance. .

