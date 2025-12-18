Ciné Débat Le Cercle des Voyageurs Pays Basque Des Pyrénées Atlantiques à Bilbao CinéTriskell Luçon

Ciné Débat Le Cercle des Voyageurs Pays Basque Des Pyrénées Atlantiques à Bilbao

CinéTriskell Boulevard Michel Phélipon Luçon Vendée

Tarif : 9.5 – 9.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17 14:30:00

fin : 2026-02-17 17:00:00

Date(s) :

2026-02-17

Ciné Débat Le Cercle des Voyageurs Pays Basque Des Pyrénées Atlantiques à Bilbao

Embarquez le mardi 17 février à 14h30 en présence du réalisateur Hadrien Crampette, pour un voyage au Pays Basque des Pyrénées Atlantiques à Bilbao.

Balayé par les embruns et lové sur les deux flancs des Pyrénées, le Pays basque fascine l’imaginaire des hommes.

Ce documentaire retracera le parcours d’Hadrien ayant filmé la vie d’ouvriers, d’éleveurs en estive, de pécheurs, de religieux ou de pèlerins de Compostelle ; mais aussi la permanence de traditions par les danses, les fêtes de Pampelune ou encore la pelote basque. Il y montrera la transformation de Biarritz et sa belle côte escarpée, avec l’émergence d’un tourisme symbolisé par le surf ; puis voguera à Bilbao, San Sebastian, Bayonne et au gré des paysages ruraux d’Espelette au sommet de la Rhune.

La séance sera suivie d’un débat avec le réalisateur afin d’échanger sur ce documentaire.

Profitez de cet événement au prix de 9€50 la séance. .

CinéTriskell Boulevard Michel Phélipon Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 9 67 08 94 22

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Ciné Débat: Le Cercle des Voyageurs Basque Country: From the Atlantic Pyrenees to Bilbao

L’événement Ciné Débat Le Cercle des Voyageurs Pays Basque Des Pyrénées Atlantiques à Bilbao Luçon a été mis à jour le 2025-12-18 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud