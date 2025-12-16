Ciné-débat Le Chant des forêts

31 rue de Vire Bischwiller Bas-Rhin

Début : Mercredi 2026-01-28 20:00:00

fin : 2026-01-28 21:33:00

2026-01-28

Après La Panthère des neiges, Vincent Munier nous invite au cœur des forêts des Vosges. C’est ici qu’il a tout appris grâce à son père Michel, naturaliste, ayant passé sa vie à l’affut dans les bois. Il est l’heure pour eux de transmettre ce savoir à Simon, le fils de Vincent. Trois regards, trois générations, une même fascination pour la vie sauvage. Nous découvrirons avec eux cerfs, oiseaux rares, renards et lynx… et parfois, le battement d’ailes d’un animal légendaire le Grand Tétras.

La séance sera suivie d’une discussion avec Christelle Scheid, éthologue et spécialiste du lynx qui saura répondre à toutes vos questions sur la vie sauvage vosgienne. Avec le soutien de l’ADRC, Agence nationale pour le développement du cinéma en régions.

Réalisateur Vincent Munier.

Documentaire.

https://mac-bischwiller.fr/agenda/le-chant-des-forets/ .

31 rue de Vire Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 75 00 billetterie@mac-bischwiller.fr

English :

After La Panthère des neiges, Vincent Munier invites us into the heart of the Vosges forests. This is where he learned everything he needed to know from his father Michel, a naturalist who spent his life hunting in the woods. Now it’s time for them to pass on their knowledge to Vincent’s son Simon.

L’événement Ciné-débat Le Chant des forêts Bischwiller a été mis à jour le 2025-12-16 par Maison de la Culture de Bischwiller