Ciné-Débat Le Chant des forêts de Vincent Munier

rue Athic Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-01-16 20:00:00

fin : 2026-01-16 22:00:00

Date(s) :

2026-01-16

13e sens et Nature & Vie vous proposent un ciné-débat sur le documentaire LE CHANT DE LA FORÊT de Vincent Munier. A l’issue de la séance, un débat sera animé par l’association Nature & Vie.

13e sens et l’association Nature & Vie, Barr et environs autour du documentaire LE CHANT DES FORÊTS de Vincent Munier.

A l’issue de la séance, un débat sera animé par l’association Nature & Vie.

Après La Panthère des neiges, Vincent Munier nous invite au coeur des forêts des Vosges. C’est ici qu’il a tout appris grâce à son père Michel, naturaliste, ayant passé sa vie à l’affut dans les bois. Il est l’heure pour eux de transmettre ce savoir à Simon, le fils de Vincent. Trois regards, trois générations, une même fascination pour la vie sauvage. Nous découvrirons avec eux cerfs, oiseaux rares, renards et lynx… et parfois, le battement d’ailes d’un animal légendaire le Grand Tétras. .

rue Athic Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 68 19 billetterie@13esens.com

English :

13th Sense and Nature & Vie invite you to a film-debate on Vincent Munier’s documentary LE CHANT DE LA FORÊT. After the screening, a discussion will be led by Nature & Vie.

L’événement Ciné-Débat Le Chant des forêts de Vincent Munier Obernai a été mis à jour le 2025-12-05 par Office de tourisme d’Obernai