Ciné débat Le chant des forêts Cinéma CGR Moulins Moulins
Ciné débat Le chant des forêts Cinéma CGR Moulins Moulins mardi 13 janvier 2026.
Ciné débat Le chant des forêts
Cinéma CGR Moulins 16 rue Marcellin Desboutins Moulins Allier
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-13 20:00:00
fin : 2026-01-13 22:30:00
Date(s) :
2026-01-13
Rendez-vous pour une projection exceptionnelle en partenariat avec la Fondation le Pal Nature.
.
Cinéma CGR Moulins 16 rue Marcellin Desboutins Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 892 68 85 88 cgr.moulins@cgrcinemas.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Join us for an exceptional screening in partnership with the Fondation le Pal Nature.
L’événement Ciné débat Le chant des forêts Moulins a été mis à jour le 2026-01-08 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région