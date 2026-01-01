Ciné débat Le chant des forêts Cinéma CGR Moulins Moulins

Ciné débat Le chant des forêts

Cinéma CGR Moulins 16 rue Marcellin Desboutins Moulins Allier

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-13 20:00:00

fin : 2026-01-13 22:30:00

Date(s) :

2026-01-13

Rendez-vous pour une projection exceptionnelle en partenariat avec la Fondation le Pal Nature.

.

Cinéma CGR Moulins 16 rue Marcellin Desboutins Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 892 68 85 88 cgr.moulins@cgrcinemas.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us for an exceptional screening in partnership with the Fondation le Pal Nature.

L’événement Ciné débat Le chant des forêts Moulins a été mis à jour le 2026-01-08 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région