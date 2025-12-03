CINÉ-DÉBAT LE CHANT DES FORÊTS

130 rue théophile Roussel Saint-Chély-d’Apcher Lozère

Tarif : 5 – 5 – 7 EUR

Début : 2026-01-04 15:50:00

2026-01-04

Cette séance sera suivie par un débat animé par Thibaut Mazars, réalisateur naturaliste.

Le Ciné-Théâtre propose un ciné-débat avec le film Le chant des forêts, un documentaire contemplatif sur la nature des

Vosges. Le débat sera animé par Thibaut Mazars, réalisateur naturaliste. La séance se tiendra le dimanche 04 janvier à

15h50, au Ciné-Théâtre.

Après La Panthère des neiges, Vincent Munier nous invite au cœur des forêts des Vosges. C’est ici qu’il a tout appris grâce à son père Michel, naturaliste, ayant passé sa vie à l’affut dans les bois. Il est l’heure pour eux de transmettre ce savoir à Simon, le fils de Vincent. Trois regards, trois générations, une même fascination pour la vie sauvage. Nous découvrirons avec eux cerfs, oiseaux rares, renards et lynx… et parfois, le battement d’ailes d’un animal légendaire le Grand Tétras. .

130 rue théophile Roussel Saint-Chély-d’Apcher 48200 Lozère Occitanie lecinetheatre@stchelydapcher.fr

English :

This session will be followed by a discussion moderated by naturalist director Thibaut Mazars.

The Ciné-Théâtre proposes a ciné-débat with the film Le chant des forêts, a contemplative documentary on nature in the

Vosges. The discussion will be moderated by naturalist director Thibaut Mazars. The screening will take place on Sunday January 04 at

3.50pm, at the Ciné-Théâtre.

L’événement CINÉ-DÉBAT LE CHANT DES FORÊTS Saint-Chély-d’Apcher a été mis à jour le 2025-12-03 par Conseil Départemental