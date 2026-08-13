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AGENDA · Ydes

Ciné-débat Le chant des forêts Ydes

vendredi 16 octobre 2026 · Ydes

Informations pratiques

Début
vendredi 16 octobre 2026
Fin
vendredi 16 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Cinévox
Ville
15210 Ydes
Département
Cantal
Tarif

Ydes

Ciné-débat Le chant des forêts

Cinévox Ydes Cantal

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 20:30:00
fin : 2026-10-16

Date(s) :
2026-10-16

Plongez au cœur des forêts et redécouvrez Le Chant des forêts , un film documentaire qui nous invite à porter un autre regard sur la faune qui nous entourent.
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Cinévox Ydes 15210 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 78 76 33  info@tourisme-sumene-artense.com

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English :

Delve into the heart of the forests and rediscover %AB The Song of the Forests %BB, a documentary film that invites us to take a fresh look at the wildlife around us.

L’événement Ciné-débat Le chant des forêts Ydes a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme de Sumène Artense