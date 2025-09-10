Ciné-débat Le Chêne Thionville

Ciné-débat Le Chêne Thionville mercredi 10 septembre 2025.

Ciné-débat Le Chêne

63 boulevard Foch Thionville Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2025-09-10 17:30:00

fin : 2025-09-10

Date(s) :

2025-09-10

A l’occasion de « Thionville Côté Nature » projection du magnifique documentaire de Michel Seydoux et Laurent Charbonnier 80 minutes France 2022.

LE CHÊNE

Il était une fois l’histoire d’un chêne, vieux de 210 ans, devenu un pilier en son royaume. Ce film d’aventure spectaculaire rassemble un casting hors du commun écureuils, balanins, geais, fourmis, mulots…. Tout ce petit monde vibrant, vrombissant et merveilleux scelle sa destinée autour de cet arbre majestueux qui les accueille, les nourrit, les protège de ses racines jusqu’à sa cime. Une ode poétique à la vie où la nature est seule à s’exprimer.Tout public

.

63 boulevard Foch Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 82 25 34 cinema.scala@mairie-thionville.fr

English :

On the occasion of « Thionville Côté Nature », screening of the magnificent documentary by Michel Seydoux and Laurent Charbonnier 80 minutes France 2022.

THE OAK

Once upon a time, there was a 210-year-old oak tree that became a pillar in its kingdom. This spectacular adventure film brings together an extraordinary cast: squirrels, barnacles, jays, ants, field mice? This vibrant, whirring, marvelous little world seals its destiny around the majestic tree that welcomes them, feeds them and protects them from its roots to its crown. A poetic ode to life, in which nature alone expresses itself.

German :

Anlässlich von « Thionville Côté Nature » Vorführung des wunderbaren Dokumentarfilms von Michel Seydoux und Laurent Charbonnier 80 Minuten Frankreich 2022.

DIE EICHE

Es war einmal die Geschichte einer 210 Jahre alten Eiche, die zu einer Säule in ihrem Königreich wurde. Dieser spektakuläre Abenteuerfilm versammelt eine außergewöhnliche Besetzung: Eichhörnchen, Schaukeltiere, Eichelhäher, Ameisen, Feldmäuse? Diese vibrierende, surrende und wunderbare kleine Welt besiegelt ihr Schicksal um diesen majestätischen Baum herum, der sie aufnimmt, ernährt und von seinen Wurzeln bis zur Spitze schützt. Eine poetische Ode an das Leben, in der die Natur allein zum Ausdruck kommt.

Italiano :

In occasione di « Thionville Côté Nature », proiezione del magnifico documentario di Michel Seydoux e Laurent Charbonnier 80 minuti Francia 2022.

LA QUERCIA

C’era una volta una quercia di 210 anni che divenne un pilastro del suo regno. Questo spettacolare film d’avventura riunisce un cast straordinario: scoiattoli, barbagianni, ghiandaie, formiche, topi di campagna e altro ancora. Questo piccolo mondo, vibrante, vorticoso e meraviglioso, segna il suo destino attorno al maestoso albero che li accoglie, li nutre e li protegge dalle sue radici alla sua chioma. Un’ode poetica alla vita in cui la natura esprime se stessa.

Espanol :

Con motivo de « Thionville Côté Nature », proyección del magnífico documental de Michel Seydoux y Laurent Charbonnier 80 minutos Francia 2022.

EL ROBLE

Érase una vez un roble de 210 años que se convirtió en un pilar de su reino. Esta espectacular película de aventuras reúne a un reparto extraordinario: ardillas, percebes, arrendajos, hormigas, ratones de campo y mucho más. Este pequeño mundo vibrante, zumbón y maravilloso sella su destino en torno al majestuoso árbol que las acoge, las alimenta y las protege desde sus raíces hasta su copa. Una oda poética a la vida en la que la naturaleza se expresa por sí sola.

L’événement Ciné-débat Le Chêne Thionville a été mis à jour le 2025-08-18 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME