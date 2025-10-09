Ciné-débat Le début de la Faim Ciné filature Retournac

Ciné-débat Le début de la Faim

Ciné filature 13 allée des platanes Retournac Haute-Loire

Début : 2025-10-09 20:00:00

fin : 2025-10-09 23:00:00

2025-10-09

Projection du documentaire Le début de la faim de Olivier Wlodarczyk

Ciné filature 13 allée des platanes Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 82 90 98 00 retournamap@gmail.com

English :

Screening of the documentary Le début de la faim by Olivier Wlodarczyk

German :

Vorführung des Dokumentarfilms Le début de la faim von Olivier Wlodarczyk

Italiano :

Proiezione del documentario The Beginning of Hunger di Olivier Wlodarczyk

Espanol :

Proyección del documental The Beginning of Hunger de Olivier Wlodarczyk

