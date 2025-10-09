Ciné-débat Le début de la Faim Ciné filature Retournac
Ciné-débat Le début de la Faim Ciné filature Retournac jeudi 9 octobre 2025.
Ciné-débat Le début de la Faim
Ciné filature 13 allée des platanes Retournac Haute-Loire
Début : 2025-10-09 20:00:00
fin : 2025-10-09 23:00:00
2025-10-09
Projection du documentaire Le début de la faim de Olivier Wlodarczyk
Ciné filature 13 allée des platanes Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 82 90 98 00 retournamap@gmail.com
English :
Screening of the documentary Le début de la faim by Olivier Wlodarczyk
German :
Vorführung des Dokumentarfilms Le début de la faim von Olivier Wlodarczyk
Italiano :
Proiezione del documentario The Beginning of Hunger di Olivier Wlodarczyk
Espanol :
Proyección del documental The Beginning of Hunger de Olivier Wlodarczyk
