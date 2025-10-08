CINÉ DÉBAT LE FILS DE LA FAMILLE Langogne

CINÉ DÉBAT LE FILS DE LA FAMILLE Langogne mercredi 8 octobre 2025.

CINÉ DÉBAT LE FILS DE LA FAMILLE

1 Quai du Langouyrou Langogne Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-08

fin : 2025-10-08

Date(s) :

2025-10-08

Ciné débat « Le Fils de la Famille ».

Karim est malade psychique. Il a 30 ans et alterne des phases de repli sur lui même avec des périodes d’exaltation. Progressivement, le vide s’est fait autour de lui. Seuls sa mère, sa soeur et son père l’empêchent de sombrer complètement, au prix de leur propre santé.

En partenariat avec le Centre Hospitalier François TOSQUELLES et l’UNAFAM.

Ciné débat du documentaire de Mickaël Hamon « Le Fils de la Famille ».

Karim est malade psychique. Il a 30 ans et alterne des phases de repli sur lui même avec des périodes d’exaltation. Progressivement, le vide s’est fait autour de lui. Seuls sa mère, sa soeur et son père l’empêchent de sombrer complètement, au prix de leur propre santé.

En partenariat avec le Centre Hospitalier François TOSQUELLES et l’Union Nationale de Familles et Amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques. .

1 Quai du Langouyrou Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 46 80 75

English :

Ciné débat « Le Fils de la Famille ».

Karim is mentally ill. At the age of 30, he alternates phases of withdrawal with periods of exaltation. Gradually, a void has formed around him. Only his mother, sister and father keep him from sinking completely, at the cost of their own health.

In partnership with Centre Hospitalier François TOSQUELLES and UNAFAM.

German :

Filmgespräch « Le Fils de la Famille » (Der Sohn der Familie).

Karim ist psychisch krank. Er ist 30 Jahre alt und wechselt zwischen Phasen des Rückzugs und Phasen des Hochgefühls. Nach und nach entstand um ihn herum eine Leere. Nur seine Mutter, seine Schwester und sein Vater halten ihn davon ab, völlig zu versinken auf Kosten ihrer eigenen Gesundheit.

In Partnerschaft mit dem Centre Hospitalier François TOSQUELLES und der UNAFAM.

Italiano :

Ciné débat « Le Fils de la Famille ».

Karim è malato di mente. Ha 30 anni e alterna fasi di ritiro a periodi di esaltazione. A poco a poco si è formato un vuoto intorno a lui. Solo la madre, la sorella e il padre riescono a non farlo sprofondare completamente, a costo della loro stessa salute.

In collaborazione con il Centre Hospitalier François TOSQUELLES e UNAFAM.

Espanol :

Cine debate « Le Fils de la Famille ».

Karim es un enfermo mental. Tiene 30 años y alterna fases de retraimiento con periodos de exaltación. Poco a poco, se ha formado un vacío a su alrededor. Sólo su madre, su hermana y su padre pueden evitar que se hunda por completo, a costa de su propia salud.

En colaboración con el Centro Hospitalario François TOSQUELLES y UNAFAM.

L’événement CINÉ DÉBAT LE FILS DE LA FAMILLE Langogne a été mis à jour le 2025-09-23 par 48-OT Langogne