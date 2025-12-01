Ciné débat Le joueur de go (en VOST) Maison de la Culture et des Loisirs Gérardmer

Ciné débat Le joueur de go (en VOST)

Maison de la Culture et des Loisirs 1 Boulevard de Saint Dié Gérardmer Vosges

Vendredi 2025-12-12 20:00:00

2025-12-12 22:00:00

2025-12-12

Ancien samouraï, Yanagida mène une vie modeste avec sa fille à Edo et dédie ses journées au jeu de go avec une dignité qui force le respect. Quand son honneur est bafoué par des accusations calomnieuses, il décide d’utiliser ses talents de stratège pour mener combat et obtenir réparation…

La séance sera suivie d’un débat avec Emmanuel GARNIER, historien et directeur de recherche au CNRS.Tout public

Maison de la Culture et des Loisirs 1 Boulevard de Saint Dié Gérardmer 88400 Vosges Grand Est +33 3 29 63 11 96

English :

A former samurai, Yanagida leads a modest life with his daughter in Edo, devoting his days to the game of go with a dignity that commands respect. When his honor is trampled by slanderous accusations, he decides to use his strategic skills to fight for redress?

The session will be followed by a discussion with Emmanuel GARNIER, historian and director of research at the CNRS.

