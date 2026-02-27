Ciné Débat Le mystérieux regard du flamant rose Cinéma La Dolcé Vita Andernos-les-Bains

Ciné Débat Le mystérieux regard du flamant rose

Cinéma La Dolcé Vita 32 Avenue de Bordeaux Andernos-les-Bains Gironde

Projection du film Le mystérieux regard du flamand rose .

Créateur du podcast Cinécure et passionné de cinéma depuis toujours, Charles-Edouard Woisselin use de ces rendez-vous mensuels pour mettre en lumière les œuvres du cinéma indépendant et de patrimoine ainsi que celles et ceux qui les ont créées. Convaincu que la cinéphilie doit être partagée et accessible à tous, en ayant toujours à cœur une approche pédagogique et accessible, il contextualise les films pour mieux en dévoiler la richesse et la modernité.

A l’issue de la séance, discussion avec Charles-Edouard Woisselin, journaliste cinéma et créateur du podcast Cinécure .

