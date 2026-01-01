Ciné-débat Le pavillon des irresponsables Médiathèque Joseph Schaefer Bitche

Ciné-débat Le pavillon des irresponsables

Médiathèque Joseph Schaefer 44 rue Saint Augustin Bitche Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : 2026-01-21

Début : Mercredi Mercredi 2026-01-21 19:00:00

fin : 2026-01-21



2026-01-21

Un documentaire qui questionne notre société

Justice, psychiatrie, dangerosité et après ? Que devient-on lorsqu’on est jugé irresponsable pénalement après avoir commis un crime ?

La Communauté de Communes par le biais de son Contrat Local de Santé vous propose de vous interroger sur cette question de société au cours d’une soirée débat. À l’UMD de Sarreguemines, des patients atteints de troubles psychiatriques sévères vivent parfois enfermés depuis des décennies. Leur avenir se joue entre soins, sécurité et droits fondamentaux. Le réalisateur Alain Morvan a suivi trois patients au coeur de cette unité très particulière, jusqu’aux commissions médicales qui décident de leur possible sortie. Un documentaire rare, immersif, qui soulève des questions essentielles peut-on soigner sans enfermer indéfiniment ? Où placer la frontière entre protection de la société et respect des droits humains ? Projection suivie d’un débat et d’une petite collation à ne pas manquer !

Débat animé par Dr Scheiffler, chef du pôle dangerosité des UMD et Dr Triebsch, médecin psychiatre

Avec la participation d’Alain Morvan, réalisateur du documentaire

Venez vous informer, questionner et échanger autour d’un sujet complexe et profondément humainTout public

Médiathèque Joseph Schaefer 44 rue Saint Augustin Bitche 57230 Moselle Grand Est +33 3 87 06 15 76 contact@mediatheque-josephschaefer.fr

English :

A documentary that questions our society

Justice, psychiatry, dangerousness: what’s next? What happens when someone is judged to be criminally irresponsible after committing a crime?

The Communauté de Communes, through its Local Health Contract, invites you to discuss this social issue during an evening debate. At the Sarreguemines UMD, patients suffering from severe psychiatric disorders may have been locked up for decades. Their future hangs in the balance between care, security and fundamental rights. Director Alain Morvan followed three patients into the heart of this very special unit, right up to the medical commissions that decide on their possible discharge. A rare, immersive documentary that raises essential questions: is it possible to provide care without locking people up indefinitely? Where do we draw the line between protecting society and respecting human rights? Screening followed by discussion and light refreshments? not to be missed!

Debate moderated by Dr Scheiffler, head of the UMD dangerousness unit, and Dr Triebsch, psychiatrist

With the participation of Alain Morvan, director of the documentary

Come and find out more, ask questions and exchange views on a complex and profoundly human subject

