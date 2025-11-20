Ciné-débat Le retour du projectionniste de Orkhan Aghazadeh Espace Kenere Médiathèque Pontivy

Ciné-débat Le retour du projectionniste de Orkhan Aghazadeh

Espace Kenere Médiathèque 34 bis rue du Général de Gaulle Pontivy Morbihan

Début : 2025-11-20 20:00:00

fin : 2025-11-20 21:30:00

2025-11-20

Dans un village reculé des montagnes, entre l’Iran et l’Azerbaïdjan, un réparateur de télévision dépoussière son vieux projecteur soviétique il rêve de réunir à nouveau son village devant le grand écran. Les obstacles se succèdent, jusqu’à ce qu’il trouve un allié inattendu un jeune cinéphile. Deux générations se rencontrent et ramènent le cinéma et sa lumière au village.

Un film sur la transmission très émouvant et positif qui vient sublimer le pouvoir du cinéma et la beauté des paysages de cette région d’’Azerbaïdjan.

Un temps d’échange sera suivi avec Eric Bouttier, chef opérateur et projectionniste.

https://vimeo.com/1125133671

Projection organisée en partenariat avec l’association Cinécran. Dans le cadre du mois du film documentaire organisé par Images en bibliothèque https://moisdudoc.com/ .

