Ciné-débat Le retour fragile du Lynx Wegscheid
vendredi 18 septembre 2026 · Wegscheid
Informations pratiques
Wegscheid
Ciné-débat Le retour fragile du Lynx
Rue Georges Pompidou Wegscheid Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-18 20:00:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
L’Association Wegscheid accueil vous propose un ciné-débat sur le retour fragile du lynx. Réservation conseillée par téléphone ou par mail. Buvette sur place.
L’Association Wegscheid accueil vous propose un ciné-débat sur le retour fragile du lynx. Réservation conseillée par téléphone ou par mail. Buvette sur place. .
Rue Georges Pompidou Wegscheid 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 7 65 85 71 88 farnymichel4@gmail.com
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English :
The Wegscheid Association invites you to a film screening and discussion on the lynx’s fragile return. Reservations are recommended by phone or email. Refreshments available on site.
L’événement Ciné-débat Le retour fragile du Lynx Wegscheid a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach