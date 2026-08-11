Informations pratiques

Wegscheid

Ciné-débat Le retour fragile du Lynx

Rue Georges Pompidou Wegscheid Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-18 20:00:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

L’Association Wegscheid accueil vous propose un ciné-débat sur le retour fragile du lynx. Réservation conseillée par téléphone ou par mail. Buvette sur place.

L’Association Wegscheid accueil vous propose un ciné-débat sur le retour fragile du lynx. Réservation conseillée par téléphone ou par mail. Buvette sur place. .

Rue Georges Pompidou Wegscheid 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 7 65 85 71 88 farnymichel4@gmail.com

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English :

The Wegscheid Association invites you to a film screening and discussion on the lynx’s fragile return. Reservations are recommended by phone or email. Refreshments available on site.

L’événement Ciné-débat Le retour fragile du Lynx Wegscheid a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach