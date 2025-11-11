CINÉ-DÉBAT LE SECRET DES MÉSANGES Saint-Chély-d’Apcher

CINÉ-DÉBAT LE SECRET DES MÉSANGES

130 Rue Théophile Roussel Saint-Chély-d’Apcher Lozère

Tarif : 5 – 5 – 7 EUR

Adulte

Date :

2025-11-11 16:30:00

fin : 2025-11-11

Date(s) :

2025-11-11

Lorsque Lucie, 9 ans, arrive à Bectoile pour les vacances, elle n’a aucune idée des aventures qui l’attendent ! Sa mère Caro y mène des fouilles archéologiques avec son collègue Pierrot. Cette dernière a grandi dans ce même village qui est aussi le théâtre d’un secret de famille que Lucie s’apprête à découvrir. Guidée par un couple de mésanges et avec l’aide de son nouvel ami Yann, Lucie est bien décidée à se plonger dans son histoire familiale. Des sous-sols d’un château en ruine à une vieille caravane oubliée à l’orée des bois, cette aventure les mènera de surprises insolites en fabuleuses découvertes ! .

130 Rue Théophile Roussel Saint-Chély-d’Apcher 48200 Lozère Occitanie lecinetheatre@stchelydapcher.fr

English :

When 9-year-old Lucie arrives in Bectoile for the vacations, she has no idea of the adventures that await her! Her mother Caro is conducting archaeological digs there with her colleague Pierrot. Caro grew up in the same village, which is also the scene of a family secret that Lucie is about to discover.

German :

Als die neunjährige Lucie für die Ferien nach Bectoile kommt, hat sie keine Ahnung, welche Abenteuer sie erwarten! Ihre Mutter Caro führt dort mit ihrem Kollegen Pierrot archäologische Ausgrabungen durch. Diese ist in demselben Dorf aufgewachsen, das auch Schauplatz eines Familiengeheimnisses ist, das Lucie sich anschickt, aufzudecken.

Italiano :

Quando Lucie, 9 anni, arriva a Bectoile per le vacanze, non ha idea delle avventure che la attendono! Sua madre Caro sta conducendo degli scavi archeologici con il suo collega Pierrot. Caro è cresciuta nello stesso villaggio, che è anche teatro di un segreto di famiglia che Lucie sta per scoprire.

Espanol :

Cuando Lucie, de 9 años, llega a Bectoile para pasar las vacaciones, no tiene ni idea de las aventuras que le esperan Su madre, Caro, está realizando allí excavaciones arqueológicas con su colega Pierrot. Caro creció en el mismo pueblo, escenario de un secreto familiar que Lucie está a punto de descubrir.

