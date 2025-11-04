Ciné-débat ‘Le sens de la marche’ Salle des fêtes Tantonville

Ciné-débat ‘Le sens de la marche’

Pour le prochain ciné-débat, à la salle des fêtes, ce n’est pas un mais deux films que le Foyer Rural de Tantonville vous propose.

La soirée sera placée sous l’éloge de la lenteur.

Comme l’écrit notre invité de cette soirée, David le Breton, Professeur émérite d’anthropologie à l’université de Strasbourg la marche représente une rupture avec les exigences de rentabilité, d’efficacité, de vitesse .

Nous vous proposons donc de voyager dans le Cantal avec la diffusion du documentaire Le sens de la marche, (2023, 52 min) d’Anne-Sophie Lévy-Chambon, la réalisatrice nous invite à la lenteur, à la contemplation et à la découverte.

Ce documentaire sera précédé de la diffusion de Pourquoi on marche ? (2023, 15 min) d’Axel Othelet et Antoine Finkenberg, qui retrace leur voyage avec un âne dans les Cévennes, sur les traces de Stevenson.

La projection sera suivie d’échanges animés par Axel Othelet, en présence de David Le Breton, auteur notamment de Marcher la vie un art tranquille du bonheur (Métailié, 2020), En roue libre anthropologie sentimentale du vélo (Terre urbaine, 2020), L’art du vélo (Payot & Rivages, 2024), Eloge de la marche (Métailié, réédité en 2024).

Entrée gratuiteTout public

English :

For the next ciné-débat, at the Salle des Fêtes, the Foyer Rural de Tantonville is offering not one but two films.

The theme of the evening is the praise of slowness.

As our guest for the evening, David le Breton, Professor Emeritus of Anthropology at Strasbourg University, writes: Walking represents a break with the demands of profitability, efficiency and speed .

We invite you to take a journey through the Cantal region with the screening of the documentary Le sens de la marche, (2023, 52 min) by Anne-Sophie Lévy-Chambon, who invites us to slow down, contemplate and discover.

This documentary will be preceded by the screening of Pourquoi on marche? (2023, 15 min) by Axel Othelet and Antoine Finkenberg, which retraces their journey with a donkey in the Cévennes, in the footsteps of Stevenson.

The screening will be followed by a discussion moderated by Axel Othelet, in the presence of David Le Breton, author of Marcher la vie un art tranquille du bonheur (Métailié, 2020), En roue libre anthropologie sentimentale du vélo (Terre urbaine, 2020), L’art du vélo (Payot & Rivages, 2024), Eloge de la marche (Métailié, reissued in 2024).

Free admission

German :

Für die nächste Filmdebatte im Festsaal schlägt Ihnen das Foyer Rural von Tantonville nicht nur einen, sondern zwei Filme vor.

Der Abend steht ganz im Zeichen der Langsamkeit.

Wie unser Gast an diesem Abend, David le Breton, emeritierter Professor für Anthropologie an der Universität Straßburg, schreibt: Das Gehen stellt einen Bruch mit den Forderungen nach Rentabilität, Effizienz und Geschwindigkeit dar .

Wir schlagen Ihnen daher vor, mit dem Dokumentarfilm Le sens de la marche (2023, 52 min) von Anne-Sophie Lévy-Chambon in die Region Cantal zu reisen.

Vor diesem Dokumentarfilm wird der Film Pourquoi on marche? (2023, 15 min) von Axel Othelet und Antoine Finkenberg ausgestrahlt, der ihre Reise mit einem Esel durch die Cevennen auf den Spuren von Stevenson beschreibt.

Im Anschluss an die Vorführung findet ein von Axel Othelet moderierter Austausch in Anwesenheit von David Le Breton statt, der u. a. Autor von Marcher la vie: un art tranquille du bonheur (Métailié, 2020), En roue libre: anthropologie sentimentale du vélo (Terre urbaine, 2020), L’art du vélo (Payot & Rivages, 2024), Eloge de la marche (Métailié, Neuauflage 2024) ist.

Freier Eintritt

Italiano :

Il Foyer Rural de Tantonville propone non uno ma due film per il prossimo dibattito cinematografico nella sala del villaggio.

Il tema della serata sarà l’elogio della lentezza.

Come scrive il nostro ospite della serata, David le Breton, professore emerito di antropologia all’Università di Strasburgo: Camminare rappresenta una rottura con le esigenze di redditività, efficienza e velocità .

Vi invitiamo a fare un viaggio nella regione del Cantal con la proiezione del documentario Le sens de la marche, (2023, 52 min) di Anne-Sophie Lévy-Chambon. La regista ci invita a rallentare, a contemplare e a scoprire.

Questo documentario sarà preceduto dalla proiezione di Pourquoi on marche (2023, 15 min.) di Axel Othelet e Antoine Finkenberg, che ripercorre il loro viaggio con un asino nelle Cévennes, sulle orme di Stevenson.

La proiezione sarà seguita da un dibattito moderato da Axel Othelet, alla presenza di David Le Breton, autore di Marcher la vie un art tranquille du bonheur (Métailié, 2020), En roue libre anthropologie sentimentale du vélo (Terre urbaine, 2020), L’art du vélo (Payot & Rivages, 2024) e Eloge de la marche (Métailié, riedito nel 2024).

Ingresso libero

Espanol :

Para el próximo cine-debate en la sala del pueblo, el Foyer Rural de Tantonville propone no una, sino dos películas.

El tema de la velada será el elogio de la lentitud.

Como escribe nuestro invitado de la velada, David le Breton, catedrático emérito de Antropología de la Universidad de Estrasburgo: Caminar representa una ruptura con las exigencias de rentabilidad, eficacia y rapidez .

Le invitamos a realizar un viaje por la región de Cantal con la proyección del documental Le sens de la marche, (2023, 52 min) de Anne-Sophie Lévy-Chambon. La directora nos invita a ralentizar, contemplar y descubrir.

Este documental irá precedido de la proyección de Pourquoi on marche (2023, 15 min), de Axel Othelet y Antoine Finkenberg, que recorre su viaje con un burro por las Cevenas, siguiendo las huellas de Stevenson.

La proyección irá seguida de un debate moderado por Axel Othelet, en presencia de David Le Breton, autor de Marcher la vie un art tranquille du bonheur (Métailié, 2020), En roue libre anthropologie sentimentale du vélo (Terre urbaine, 2020), L’art du vélo (Payot & Rivages, 2024) y Eloge de la marche (Métailié, reeditado en 2024).

Entrada gratuita

