Ciné-débat Le soliloque des muets Cinéma Saint Michel Arudy

Ciné-débat Le soliloque des muets

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Début : 2026-02-27

fin : 2026-02-27

2026-02-27

1h10 Documentaire de Stéphane Roland.

En Indonésie, les ancien·nes prisonnier·ères politiques du Nouvel Ordre de Suharto (militaire et président de la République de 1967 à 1998), sont muselé·es depuis cinquante ans par un système d’oppression toujours actif malgré la démocratie. À travers un tribunal populaire symbolique organisé à La Haye, ainsi qu’un voyage dans l’archipel à leur rencontre, les victimes du régime s’expriment enfi n sur leur terrible vécu. C’est alors l’un des plus importants crimes contre l’humanité du 20e siècle qui se dévoile.

Séance en présence du réalisateur Stéphane Roland. .

