Ciné-débat Le suicide, les mots pour le dire Place Saint-Pierre Hénon

Ciné-débat Le suicide, les mots pour le dire

Place Saint-Pierre Petit Théâtre Hénon Côtes-d’Armor

Début : 2025-11-25 19:00:00

fin : 2025-11-25

2025-11-25

L’association hénonnaise Minutes Papillons organisé un ciné-débat.

Documentaire projeté A l’écoute , réalisé par Léa Ménard. .

Place Saint-Pierre Petit Théâtre Hénon 22150 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 86 49 33 96

