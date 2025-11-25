Ciné-débat Le suicide, les mots pour le dire Place Saint-Pierre Hénon
Ciné-débat Le suicide, les mots pour le dire Place Saint-Pierre Hénon mardi 25 novembre 2025.
Ciné-débat Le suicide, les mots pour le dire
Place Saint-Pierre Petit Théâtre Hénon Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-25 19:00:00
fin : 2025-11-25
Date(s) :
2025-11-25
L’association hénonnaise Minutes Papillons organisé un ciné-débat.
Documentaire projeté A l’écoute , réalisé par Léa Ménard. .
Place Saint-Pierre Petit Théâtre Hénon 22150 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 86 49 33 96
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Ciné-débat Le suicide, les mots pour le dire Hénon a été mis à jour le 2025-11-10 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor