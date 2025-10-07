CINÉ / DÉBAT LE VENTRE DE L’ÉCOLE Florac Trois Rivières

CINÉ / DÉBAT LE VENTRE DE L’ÉCOLE Florac Trois Rivières mardi 7 octobre 2025.

CINÉ / DÉBAT LE VENTRE DE L’ÉCOLE

9 Rue Célestin Freinet Florac Trois Rivières Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-07 20:30:00

fin : 2025-10-07 23:00:00

Date(s) :

2025-10-07

Dans le cadre d’une formation organisée par le campus de Florac du 7 au 10 octobre, autour de la restauration collective en établissement, nous vous proposons de participer à cette soirée ouverte au public ! Au programme, projection du film “Le ventre de l’école”, suivie d’un débat avec les réalisateurs·trices, Geneviève Zoïa et Laurent Visier (anthropologue et sociologue à l’Université de Montpe

Dans le cadre d’une formation organisée par le campus de Florac du 7 au 10 octobre, autour de la restauration collective en établissement, nous vous proposons de participer à cette soirée ouverte au public !

Au programme, projection du film “Le ventre de l’école”, suivie d’un débat avec les réalisateurs·trices, Geneviève Zoïa et Laurent Visier (anthropologue et sociologue à l’Université de Montpellier). .

9 Rue Célestin Freinet Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie

English :

As part of a training course organized by the Florac campus from October 7 to 10, focusing on school catering, we invite you to take part in this evening open to the public! The program includes a screening of the film Le ventre de l?école, followed by a discussion with the directors, Geneviève Zoïa and Laurent Visier (anthropologist and sociologist at the Université de Montpe

German :

Im Rahmen einer vom Campus Florac vom 7. bis 10. Oktober organisierten Fortbildung zum Thema Gemeinschaftsverpflegung in Schulen bieten wir Ihnen die Möglichkeit, an diesem öffentlichen Abend teilzunehmen Auf dem Programm stehen die Vorführung des Films « Le ventre de l’école » und eine anschließende Diskussion mit den Regisseuren Geneviève Zoïa und Laurent Visier (Anthropologe und Soziologe an der Universität von Montpellier)

Italiano :

Nell’ambito di un corso di formazione organizzato dal campus Florac dal 7 al 10 ottobre sulla ristorazione nelle scuole, vi invitiamo a partecipare a questa serata aperta al pubblico! Il programma prevede la proiezione del film « Le ventre de l’école », seguita da un dibattito con i registi, Geneviève Zoïa e Laurent Visier (antropologo e sociologo dell’Università di Montpellier)

Espanol :

En el marco de una formación organizada por el campus de Florac del 7 al 10 de octubre sobre la restauración en la escuela, le invitamos a participar en esta velada abierta al público El programa incluye la proyección de la película « Le ventre de l’école », seguida de un debate con los directores, Geneviève Zoïa y Laurent Visier (antropólogo y sociólogo de la Universidad de Montpellier)

L’événement CINÉ / DÉBAT LE VENTRE DE L’ÉCOLE Florac Trois Rivières a été mis à jour le 2025-09-23 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes