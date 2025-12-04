Ciné-Débat Le Vivant que se défend Saint-Affrique

Ciné-Débat Le Vivant que se défend

Vincent Verzat filme les mobilisations écologiques depuis 10 ans sur la chaîne YouTube Partager c’est Sympa.

Partant d’un récit personnel et sensible, le film retrace son cheminement entre militantisme et naturalisme, sa recherche d’un équilibre entre combat et contemplation, traçant un chemin pour vivre dignement et affronter ce qui vient. Des luttes forestières du plateau des Millevaches à la tanière d’une famille de blaireaux, en passant par les méga bassines du Poitou, les cerfs du Vercors et l’autoroute A69, Le VIVANT qui se défend fait le lien entre les animaux sauvages et les luttes qui sont menées partout en France contre la destruction de leurs habitats. “Le VIVANT qui se défend” trace un chemin pour vivre dignement et affronter ce qui vient.

Date de sortie inconnue | 1h 30min | Documentaire

De Vincent Verzat .

English :

Vincent Verzat has been filming ecological mobilizations for 10 years on the YouTube channel Partager c’est Sympa.

German :

Vincent Verzat filmt seit 10 Jahren ökologische Mobilisierungen auf dem YouTube-Kanal Partager c’est Sympa.

Italiano :

Vincent Verzat filma campagne ambientali da 10 anni sul canale YouTube Partager c’est Sympa.

Espanol :

Vincent Verzat lleva 10 años filmando campañas medioambientales en el canal de YouTube Partager c’est Sympa.

