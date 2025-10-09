CINÉ-DÉBAT LE VIVANT QUI SE DÉFEND Rue Lassus Nestier Bagnères-de-Luchon

CINÉ-DÉBAT LE VIVANT QUI SE DÉFEND

Rue Lassus Nestier CINÉMA REX Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Tarif : 7 – 7 – EUR

Début : 2025-10-09 20:00:00

fin : 2025-10-09 22:00:00

2025-10-09

Projection du documentaire de Vincent Verzat suivi d’un débat.

Proposé par le groupe local des Colibris.

Vincent Verzat filme les mobilisations écologiques depuis 10 ans sur la chaîne YouTube Partager c’est Sympa. Partant d’un récit personnel et sensible, le film retrace son cheminement entre militantisme et naturalisme, sa recherche d’un équilibre entre combat et contemplation, traçant un chemin pour vivre dignement et affronter ce qui vient. Des luttes forestières du plateau des Millevaches à la tanière d’une famille de blaireaux, en passant par les méga bassines du Poitou, les cerfs du Vercors et l’autoroute A69, Le VIVANT qui se défend fait le lien entre les animaux sauvages et les luttes qui sont menées partout en France contre la destruction de leurs habitats. “Le VIVANT qui se défend” trace un chemin pour vivre dignement et affronter ce qui vient. 7 .

Rue Lassus Nestier CINÉMA REX Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 00 52

English :

Screening of Vincent Verzat’s documentary, followed by discussion.

German :

Vorführung des Dokumentarfilms von Vincent Verzat mit anschließender Diskussion.

Italiano :

Proiezione del documentario di Vincent Verzat seguita da un dibattito.

Espanol :

Proyección del documental de Vincent Verzat seguido de un debate.

