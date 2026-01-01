Ciné-débat Le Vivant qui se défend Beaubec-la-Rosière

Ciné-débat Le Vivant qui se défend

Dans l’envie de partager le chouette documentaire Le Vivant qui se défend, la ferme du Coq à L’Âne organise une projection suivie d’échanges.

Programme de la soirée

19h Apéro dinatoire tiré du sac chacun amène un grignotage et une boisson

20h30 Visionnage du documentaire Le Vivant qui se défend

A l’issue, échanges sur les initiatives possibles

Nombre de places limité

Inscription obligatoire par SMS au 06 75 79 47 79 (Louise) .

