Ciné-débat Le Vivant qui se défend Beaubec-la-Rosière
Ciné-débat Le Vivant qui se défend Beaubec-la-Rosière samedi 24 janvier 2026.
Ciné-débat Le Vivant qui se défend
1974 La Croix Crochetot Beaubec-la-Rosière Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 19:00:00
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
Dans l’envie de partager le chouette documentaire Le Vivant qui se défend, la ferme du Coq à L’Âne organise une projection suivie d’échanges.
Programme de la soirée
19h Apéro dinatoire tiré du sac chacun amène un grignotage et une boisson
20h30 Visionnage du documentaire Le Vivant qui se défend
A l’issue, échanges sur les initiatives possibles
Nombre de places limité
Inscription obligatoire par SMS au 06 75 79 47 79 (Louise) .
1974 La Croix Crochetot Beaubec-la-Rosière 76440 Seine-Maritime Normandie +33 6 75 79 47 79
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Ciné-débat Le Vivant qui se défend
L’événement Ciné-débat Le Vivant qui se défend Beaubec-la-Rosière a été mis à jour le 2026-01-15 par Office de Tourisme Forges-les-Eaux