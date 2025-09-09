Ciné-débat Le vivant qui se défend Brive-la-Gaillarde

Ciné-débat Le vivant qui se défend Brive-la-Gaillarde mardi 9 septembre 2025.

Ciné-débat Le vivant qui se défend

3 Boulevard Général Koenig Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-09

fin : 2025-09-09

Date(s) :

2025-09-09

Partant d’un récit personnel et sensible, le film retrace son cheminement entre militantisme et naturalisme, sa recherche d’un équilibre entre combat et contemplation, traçant un chemin pour vivre digne et affronter ce qui vient.

A 20h. .

3 Boulevard Général Koenig Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 22 41 69

English : Ciné-débat Le vivant qui se défend

German : Ciné-débat Le vivant qui se défend

Italiano :

Espanol : Ciné-débat Le vivant qui se défend

L’événement Ciné-débat Le vivant qui se défend Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2025-08-25 par Corrèze Tourisme