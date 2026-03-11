Ciné-débat « Le Vivant qui se défend » Campus Centre – Faculté de droit et de science politique Rennes Mercredi 25 mars, 17h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Un film documentaire pour aborder les questions environnementales

À l’occasion du Festival de l’Engagement Etudiant, et en lien avec Semaines Etudiantes de l’Ecologie et de la Solidarité organisées par le RESES, les associations s’Éveiller, REMEDE et le CNER vous propose une projection du film documentaire « Le Vivant qui se défend », réalisé par Vincent Verzat.

Cette projection sera suivie d’un échange avec des spécialistes des questions environnementales et des associations étudiantes engagées dans ce champ.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-25T17:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-25T20:00:00.000+01:00

Campus Centre – Faculté de droit et de science politique 7 rue Jean Macé – 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine



