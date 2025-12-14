CINÉ-DÉBAT LE VIVANT QUI SE DÉFEND Castries

CINÉ-DÉBAT LE VIVANT QUI SE DÉFEND

1790 Route de Fontmarie Castries Hérault

Tarif : 2 – 2 – EUR

Date : 2026-01-30

Début : 2026-01-30

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

Envie de passer une soirée aussi ludique que gourmande ?

Rejoignez-nous pour un atelier unique où l’on joue, cuisine et déguste ensemble autour d’un thème passionnant l’alimentation durable.

Participez à notre ciné-débat autour du film Le Vivant qui se défend de Vincent Verzat, et plongez au cœur des thématiques de l’engagement éco-citoyen et du naturalisme.

Les associations Ceinture Verte Montpellier et Fiber Nature seront présentes pour échanger, répondre à vos questions et enrichir la discussion. Sur place, une buvette et petite restauration vous seront proposées pour profiter pleinement de la soirée.

18h30 à 22h30

Sur inscription .

1790 Route de Fontmarie Castries 34160 Hérault Occitanie

English :

Looking for an evening that’s as fun as it is delicious?

Join us for a unique workshop where we play, cook and taste together around an exciting theme: sustainable food.

