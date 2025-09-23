Ciné-débat « Le vivant qui se défend » Châteauroux

Ciné-débat « Le vivant qui se défend » Châteauroux mardi 23 septembre 2025.

Ciné-débat « Le vivant qui se défend »

4 Rue Albert 1er Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-23 20:00:00

fin : 2025-09-23 22:30:00

Date(s) :

2025-09-23

Ciné-débat autour du film « Le vivant qui se défend » de Vincent Verza.

Une soirée proposée et animée en partenariat avec Indre Nature et l’Association Échanges et Amitiés-tous citoyens du monde.

Partant d’un récit personnel et sensible, le film retrace son cheminement entre militantisme et naturalisme, sa recherche d’un équilibre entre combat et contemplation, traçant un chemin pour vivre digne et affronter ce qui vient. .

4 Rue Albert 1er Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 60 18 34

English :

Film-debate on Vincent Verza’s « Le vivant qui se défend ».

German :

Filmdebatte über den Film « Le vivant qui se défend » von Vincent Verza.

Italiano :

Dibattito sul film « Le vivant qui se défend » di Vincent Verza.

Espanol :

Cine-debate sobre la película « Le vivant qui se défend » de Vincent Verza.

L’événement Ciné-débat « Le vivant qui se défend » Châteauroux a été mis à jour le 2025-09-17 par OT Châteauroux Berry Tourisme